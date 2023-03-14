В Новосибирске ограничили скорость проезда по Октябрьскому мосту

Ирина Сурганова, 2 ГИС, Густаво Зырянов, Сиб.фм

13 марта в Новосибирске ввели ограничение скорости еще на одном участке дороги.

В Новосибирске с 13 марта ввели ограничение скорости для движения по Октябрьскому мосту. Теперь на этом участке запрещено разгоняться выше 50 км/ч. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничение связаны с капитальным ремонтом Октябрьского моста, который начался еще прошлым летом. На мосту будет произведена полная замена всех слоев мостового полотна, перил, мачт освещения, систем водоотвода, а также тротуарная консоль. Работы выполняет ООО «Спецтрансстрой». Завершить ремонт моста, который обойдется в 2,23 млрд. рублей, подрядчик должен к началу декабря 2024 года.

Ограничение распространяется на участок от улицы Большевистской до выезда с территории нового ЛДС в обоих направлениях. Запрещающие знаки уже установлены.

Напомним, последний раз Октябрьский мост капитально ремонтировали летом 2021 года.