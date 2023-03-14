В Новосибирске начали судить физрука за смерть второклассницы в школьном бассейне

Фото: Управление Судебного департамента Новосибирской области

В Дзержинском районном суде Новосибирска начали судить учителя физкультуры, на глазах которого утонула ученица второго класса.

Трагедия в школе №197 Новосибирска произошла 15 ноября прошлого года. Тогда в бассейне проходил урок физкультуры. Второклассница стояла по пояс в воде, но едва Сергей Верлан отвернулся – девочка начала тонуть. Откачать ребёнка не удалось, а опытному учителю физкультуры предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«В Дзержинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Верлана Сергея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Сегодня, 14 марта, в Дзержинском районном суде прошло первое заседание по существу. Сергей Верлан признал вину частично, но он не связывает этот несчастный случай со своей профессиональной деятельностью.