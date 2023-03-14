В Новосибирске начали судить физрука за смерть второклассницы в школьном бассейне

Фото: Управление Судебного департамента Новосибирской области
В Дзержинском районном суде Новосибирска начали судить учителя физкультуры, на глазах которого утонула ученица второго класса.
Трагедия в школе №197 Новосибирска произошла 15 ноября прошлого года. Тогда в бассейне проходил урок физкультуры. Второклассница стояла по пояс в воде, но едва Сергей Верлан отвернулся – девочка начала тонуть. Откачать ребёнка не удалось, а опытному учителю физкультуры предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
«В Дзержинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Верлана Сергея Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.
Сегодня, 14 марта, в Дзержинском районном суде прошло первое заседание по существу. Сергей Верлан признал вину частично, но он не связывает этот несчастный случай со своей профессиональной деятельностью.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают