В Новосибирской oблacти растет спрос на ипотечные кредиты

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Клиенты ВТБ в Новосибирской области в феврале оформили жилищные кредиты на 2,2 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает результат января, сообщила пресс-служба кредитной организации. Средний чек ипотечной сделки составил порядка 3,8 млн рублей.

Всего по России за второй зимний месяц заемщики банка получили около 15 тысяч ипотечных кредитов на 78 млрд рублей со средним чеком 5,2 млрд рублей. Основным спросом клиентов пользовалось готовое жилье — его доля в общем количестве сделок по итогам февраля составила 54% (+3 п. п. за год). Заемщики, приобретающие недвижимость в новостройках, ожидаемо отдавали предпочтение льготным программам. Среди них наибольшим интересом пользовалась «семейная ипотека»: ее в феврале оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

«Мы видим, что, несмотря на сезонный фактор, новосибирцы сохраняют спрос на ипотеку как доступный инструмент для улучшения жилищных условий. Причем, одним из драйверов продаж остается льготная ипотека, в том числе в партнерстве с застройщиками. Сейчас на кредиты с господдержкой приходится около 40% в наших выдачах. Вместе с тем, мы отмечаем, что спрос на вторичную недвижимость вернулся на уровень привычных для региона значений — по итогам двух месяцев две трети ипотечных продаж составляют кредиты на готовое жилье. Наши аналитики прогнозируют, что основной интерес ипотечных заемщиков будет концентрироваться именно в этом сегменте», — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

По оценке экспертов, в феврале российские банки выдали более 420 млрд рублей по ипотеке, увеличив результат января в 1,5 раза. Факторами роста стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков. При этом в феврале прошлого года на фоне ажиотажного спроса в преддверии увеличения ставок уровень продаж был на 12% выше.