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общество

В России предлагают ввести регламент уведомления пациентки о беременности

Фото В России предлагают ввести регламент уведомления пациентки о беременности
Фото В России предлагают ввести регламент уведомления пациентки о беременности

Freepik, authors: AsiaVision

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности.

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с предложением разработать регламент уведомления пациентки о беременности, пишет RT.

По мнению Волынец, целесообразно, чтобы при сообщении о беременности медицинский работник «в утвердительно-одобрительной форме» предлагал пациентке сохранить её.

«Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: «Будем сохранять или прерывать?». Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум — женщина может начать думать в этом направлении», — объяснила она.

Кроме того, врач должен рассказать о всех мерах поддержки со стороны государства и со стороны общественных некоммерческих организаций. Стереотип о том, что дети — это непозволительная роскошь, нужно устранять, добавила детский омбудсмен.

«В этой связи прошу Вас, уважаемая Нина Александровна, поддержать инициативу и рассмотреть вопрос об инициировании разработки рекомендаций (регламента) по сообщению пациентке о беременности», — сказано в тексте обращения.

Напомним, Минздрав Самарской области дал рекомендации по контролю веса для беременных.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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врач
Беременность
инициатива
пациент
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