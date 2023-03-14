Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Журналист из Новосибирска посетил офис ЧВК «Вагнер»

Фото Журналист из Новосибирска посетил офис ЧВК «Вагнер»
Фото Журналист из Новосибирска посетил офис ЧВК «Вагнер»

Фото: АиФ-Новосибирск

Журналист из Новосибирска ходил записываться в офис ЧВК «Вагнер».

9 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что офис организации открылся в Новосибирске, и жители города смогут записаться на контрактную службу. Журналист «АиФ-Новосибирск» посетил этот офис и узнал, как проходит запись в частную военную компанию.

Новосибирское отделение «Вагнера» находится в подвале жилого дома в Железнодорожном районе. На металлической двери наклейка с логотипом ЧВК и надписью «Кровь-Честь-Родина-Отвага».

Чтобы записаться на службу, необходимо сдать зачеты по физически нормативам: подтянуться 12 раз, 40 раз отжаться, пробежать километр за 4,2 минуты и 3 километра за 13 минут.

Перед отправкой в зону СВО бойцов ждут 3 месяца обучения и 2 недели боевого слаживания. Всё это время им платят по 40 тысяч рублей в месяц, а контракт заключается на 240 тысяч рублей в месяц на срок от 4 месяцев.

Заключить контракт могут граждане РФ и стран ближнего зарубежья. Вообще говоря, ограничения распространяются только на паспорта Евросоюза, НАТО и Украины. Журналисту также посоветовали купить более удобные берцы, так как стандартные армейские могут быть неудобными при беге.

По данным из открытых источников, в ЧВК «Вагнер» также предлагают компенсации за травмы. Например, за ампутацию до колена или локтя — 1 миллион рублей, в случае гибели — 5 миллионов рублей семье контрактника.

Подробный репортаж можно прочитать по ссылке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14365
Мобилизованный по ошибке студент из Томска раскрыл детали своего участия в СВО
12766
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12407
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
10190
В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
9510
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9344
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
8350
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов