Журналист из Новосибирска посетил офис ЧВК «Вагнер»

Фото: АиФ-Новосибирск

Журналист из Новосибирска ходил записываться в офис ЧВК «Вагнер».

9 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что офис организации открылся в Новосибирске, и жители города смогут записаться на контрактную службу. Журналист «АиФ-Новосибирск» посетил этот офис и узнал, как проходит запись в частную военную компанию.

Новосибирское отделение «Вагнера» находится в подвале жилого дома в Железнодорожном районе. На металлической двери наклейка с логотипом ЧВК и надписью «Кровь-Честь-Родина-Отвага».

Чтобы записаться на службу, необходимо сдать зачеты по физически нормативам: подтянуться 12 раз, 40 раз отжаться, пробежать километр за 4,2 минуты и 3 километра за 13 минут.

Перед отправкой в зону СВО бойцов ждут 3 месяца обучения и 2 недели боевого слаживания. Всё это время им платят по 40 тысяч рублей в месяц, а контракт заключается на 240 тысяч рублей в месяц на срок от 4 месяцев.

Заключить контракт могут граждане РФ и стран ближнего зарубежья. Вообще говоря, ограничения распространяются только на паспорта Евросоюза, НАТО и Украины. Журналисту также посоветовали купить более удобные берцы, так как стандартные армейские могут быть неудобными при беге.

По данным из открытых источников, в ЧВК «Вагнер» также предлагают компенсации за травмы. Например, за ампутацию до колена или локтя — 1 миллион рублей, в случае гибели — 5 миллионов рублей семье контрактника.

Подробный репортаж можно прочитать по ссылке.