22 новых школы и 125 отремонтированных: как изменится инфраструктура новосибирской сферы образования к 2025 году

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Новосибирская область подводит итоги социально-демографического развития. Последние пять лет стали прорывными в сфере образования. Объёмы строительства, ремонта, перепрофилирования учреждений бьют рекорды предыдущих десятилетий.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук доложил Губернатору Андрею Травникову, что инфраструктура системы образования региона постепенно укрепляется. Сейчас идёт масштабное строительство учебных заведений. В последние пять лет в эксплуатацию ввели 23 школы проектной мощностью почти 18000 мест и 46 детских садов почти на 8600 мест в рамках национальных проектов и государственной программы области.

Андрей Травников отметил, что только в 2023 году запланировано ввести в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест и три детских сада на 540 мест. «Это — беспрецедентная строительная кампания. Сегодня у нас все ведомства — строители, наряду с профильным — и минобр, и минздрав, и минкульт строят очень интенсивно», — добавил глава региона.

За счёт перепрофилирования помещений, не востребованных в образовательном процессе, и оснащения необходимым оборудованием действующих образовательных организаций открыто ещё почти 13000 мест в школах и 6000 в детских садах. В 2024 и 2025 введут ещё восемь школ почти на пять тысяч мест. С 2008 по 2017 год открыли восемь школ проектной мощностью 4 298 мест и 73 детских сада на 13 619 мест.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного Собрания Новосибирской области Анатолий Юданов напомнил: «Одним из приоритетов стратегии своего развития Новосибирская область определила быть в числе регионов-лидеров информационно-технического и научно-образовательного развития. Сфера образования — основа всех этих процессов, кузница кадров. Поэтому те грандиозные средства и силы, которые вкладываются сегодня в инфраструктуру системы образования, абсолютно логичны и уже сейчас приносят свои плоды».

С прошлого года успешно реализуется программа капитального ремонта школ: в 2022 году отремонтировали 13 школ; в 2023 — 15 зданий; в 2024-2025 годах ремонт проведут ещё в 97 школах. За пять лет в регионе заменили почти 17 тысяч оконных блоков в 650 зданиях; в 322 образовательных организациях отремонтировали кровли.

Как отметил Сергей Федорчук, все школы Новосибирской области подключены к высокоскоростному Интернету и единой сети передачи данных. Сегодня у образовательных организаций есть возможность спокойно внедрять программы дистанционного обучения. 40% образовательных организаций обновили компьютерное и мультимедийное оборудование. За последние три года учебные заведения получили 272 сервера, 1063 интерактивных панели, 11 949 ноутбуков, 2 724 различные цифровые лаборатории (по химии, физике, биологии, физиологии, нейротехнологии) и 1 248 многофункциональных устройств.

Также обновили и материально-техническую базу в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». 48% от общего количества образовательных организаций, в рамках проекта «Создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста»)» — 34%.