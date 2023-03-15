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Банки отмечают рост объема налоговых платежей в Сибири

Фото Банки отмечают рост объема налоговых платежей в Сибири
Фото Банки отмечают рост объема налоговых платежей в Сибири

Фото: unsplash.com

По итогам января-февраля объем налоговых платежей физических лиц в онлайн-каналах банка превысил 1 млрд рублей, увеличившись в три раза к аналогичному периоду прошлого года, сообщила пресс-служба ВТБ. С начала года налоги оплатили более 600 тысяч клиентов, основная доля платежей пришлась на январь.

Клиенты Сибирского федерального округа совершили за первые два месяца 2023 года более 240 тысяч платежей в пользу налоговых органов на общую сумму свыше 80 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом объем операций вырос в 2,7 раза. Четверть отчислений пришлась на Новосибирскую область (18,9 млн). В топ-5 по объему транзакций физических лиц в январе-феврале среди регионов Сибири вошли Иркутская (16,5 млн рублей), Кемеровская области (14 млн), Красноярский (12,4 млн) и Алтайский край (9,2 млн).

В целом по стране за два месяца 2023 года пользователи онлайн-банка совершили около 2 млн налоговых платежей на общую сумму свыше 1 млрд рублей. По сравнению с январем-февралем прошлого года число операций увеличилось в 13 раз. Средний чек одной транзакции составил порядка 500 рублей.

По словам Руслана Новикова, начальника управления «Платежи» ВТБ, банк существенно обновил сервис оплаты налогов, добавил возможность прямого перехода из личного кабинета ФНС в онлайн-банк и ускорил проведение таких платежей. «Это позволило в целом увеличить их число через онлайн-сервисы банка, а общий объем, направленных в налоговую службу средств, по итогам прошлого года вырос в 1,4 раза. В начале этого года мы предоставили клиентам актуальную информацию о начисленных налогах и смогли в кратчайшие сроки провести их платежи по реквизитам Единого налогового счета», — отметил Руслан Новиков.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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