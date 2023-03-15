Эксперт назвал самые действенные способы борьбы с дачными вредителями

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По словам главы Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, вредителей на участке лучше уничтожать кипятком, марганцовкой и гашеной известью.

Наиболее действенными способами борьбы с дачными вредителями являются кипяток, марганцовка, зола и гашеная известь. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, самые опасные паразиты на дачном участке — это колорадский жук, тля, белокрылка, муравьи, «блошки», клещи, мучнистая роса и другие.

«Кипяток — против мучнистой росы, пятнистостей, тли, клещей и других вредителей. Помогает против крестоцветных блошек и тли. Разбрасываем золу рано утром под корни растений, и вредители исчезнут сами. И еще один способ — гашеная известь. Она предназначена для нейтрализации кислых почв», — объяснил специалист.

Чаплин также отметил, что для борьбы с колорадским жуком, тлей и белокрылкой высаживают растения с сильным запахом и обрабатывают сами культуры раствором воды с мылом и золой.

«От муравьев и блошек поможет настойка из чеснока, листьев помидоров и мыла или отвар из одуванчиков — обработать им листья. Также можно просто рассыпать полоску извести вокруг участка с саженцами, которые нужно защитить от насекомых, и они не притронутся к вашим растениям», — подытожил он.

Напомним, дачники проболтались о супер-средстве от тли на участке.