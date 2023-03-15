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В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о демонтаже стелы памяти ВОВ

Фото В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о демонтаже стелы памяти ВОВ
Фото В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о демонтаже стелы памяти ВОВ

Фото из архива Сиб.фм

В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова – чиновника обвиняют в халатности из-за сноса стелы памяти ВОВ.

15 марта уголовное дело Сергея Канунникова поступило в Железнодорожный районный суд. В итоге именно он был признан следователями обвиняемым по делу о халатности из-за сноса стелы. Скандал разразился осенью прошлого года.

«Согласно обвинительному заключению, в период с 10.07.2017 по 12.09.2022 Сергей Канунников, будучи достоверно осведомленным о том, что памятник, увековечивающий память о событиях Великой Отечественной войны, является бесхозяйным объектом недвижимого имущества ввиду отсутствия собственника и находится в неудовлетворительном состоянии, не числится в реестре муниципальной собственности города Новосибирска, в нарушение действующего законодательства, имея реальную возможность надлежащим образом исполнить свои должностные обязанности в отношении выявленного бесхозяйного объекта, ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, – сообщили в Железнодорожном районном суде. – Вследствие небрежного отношения к службе не организовал подготовку и направление документов о признании права муниципальной собственности на выявленный недвижимый объект имущества — памятник (стелу). Поэтому он не был включен в реестр муниципальной казны, а также не обеспечил его эксплуатацию и поддержание в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне».

В сентябре стелу снесли, и в конце этого месяца скандал дошёл до главы СКР Александра Бастрыкина. После этого памятник вернули и даже отреставрировали. Но чуть позже и было возбуждено уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Фото В Новосибирске дошло до суда уголовное дело о демонтаже стелы памяти ВОВ 2

Следователи пришли к выводу, что именно из-за халатного отношения Сергея Канунникова на стеле образовались многочисленные повреждения, и она сама обрела ветхий вид. Как говорится в обвинительном заключении, памятник не был «использован по назначению и популяризирован».

Пока уголовное дело не отписано на рассмотрение конкретного судьи, но это должно будет произойти в ближайшее время. Сергею Канунникову грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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