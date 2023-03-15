«Ход королевы»: где посмотреть матч на первенство мира по шахматам

Фото: Норникель. Претендент на шахматную корону Ян Непомнящий

«Норникель» и Федерация шахмат России заключили соглашение, согласно которому компания выступит генеральным партнером трансляции матча на первенство мира по шахматам 2023 года на территории Российской Федерации.

Трансляция матча за титул чемпиона мира — 2023 будет осуществляться на каналах сети «Матч». Вещание будет идти из Центрального дома шахматиста имени М.М. Ботвинника (ЦДШ) на Гоголевском бульваре, 14. В ЦДШ при поддержке компании будет организована студия и фан-зона для болельщиков. Комментировать трансляцию будут российские международные гроссмейстеры, эксперты и любители шахмат. Еще одна фан-зона будет организована в гостиничном комплексе «Измайлово», где в даты проведения матча за шахматную корону впервые в Москве пройдет детско-юношеское первенство России по шахматам.

«Норникель» системно поддерживает шахматы как на международном профессиональном уровне, так и детский и юношеский спорт с 2021 года. На протяжении нескольких лет компания успешно сотрудничает с сильнейшим российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Помимо этого, компания реализует эффективную программу развития шахмат среди детей в Красноярском крае и Мурманской области. Данные инициативы позволяют охватить значительное число талантливых ребят и раскрыть их потенциал.

«Шахматы занимают важное место в образовании и способствуют раскрытию интеллектуального потенциала молодежи. Шахматы — очень популярный и главное доступный вид спорта, который развивает стратегическое мышление, память, концентрацию. Все это не специфические шахматные способности, но именно развитие этих навыков помогает в жизни, учебе и бизнесе. Партнерство с ФШР и доступность крупнейшего события в шахматном мире для широкой аудитории будет способствовать популяризации этого очень умного и полезного вида спорта в нашей стране», — прокомментировала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 7 апреля по 30 апреля/ 1 мая (в случае тай-брейка) 2023 года в Астане (Казахстан). За шахматную корону сразятся россиянин Ян Непомнящий и китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.