Командир батальона «Вега» из Новосибирска Панферов заявил об отсутствии потерь на СВО

Дмитрий Савельев, ВК, Андрей Панферов, ВК

Новосибирский добровольческий батальон «Вега» за 1,5 месяца в зоне СВО не потерял ни одного бойца.

На Донбассе уже весна. Снег сошел, кругом грязь, чернозем. И техника, и люди передвигаются с трудом. Да и противника нельзя недооценивать. Командир элитного батальона, первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, Андрей Панферов, который вместе с подразделением отправился в зону СВО в январе этого года, рассказал «МК в Новосибирске», с какими трудностями приходится сталкиваться сибирякам в боях за Донбасс.

Панферов — человек бывалый. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и Закавказье, а потому может объективно оценить события, происходящие сейчас на Украине и состояние наших бойцов. Боеспособность «Веги», по его словам, на высоте. Видимо, поэтому за 1,5 месяца на передовой новосибирское подразделение не потеряло ни одного бойца. Нет ни убитых, ни раненных.

«Старается «Вега», выполняет поставленные задачи. Все одеты, обуты, экипированы. Новосибирцы достойно сражаются», — подчеркивает Панферов.

Есть, конечно, и трудности, но они во все времена являлись неотъемлемой частью боевых действий: неустроенный быт, весенняя распутица, прилипающий к ногам и колесам военной техники чернозем, да и до отпуска бойцам «Веги» еще далеко. Противник у них серьезный.

«Недооценивать противника нам нельзя. У них и боевой опыт есть, и нацистские идеи культивируются, — говорит Андрей Панферов, — ну да и не таких побеждали».

Панферов уверен, что если придут молодые перспективные кадровые офицеры, он передаст им достойное подразделение, которым можно гордиться.

Напомним. ранее сообщалось, что из Новосибирска в зону СВО отправился 51 боец батальона «Вега».