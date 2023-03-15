Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года

Фото Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года
Фото Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года

Фото: мэрия города Новосибирска

В ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ходе капитального ремонта лицея №159 в Заельцовском районе. Его планируется завершить в июле 2023 года, а после в школе смогут учиться 800 детей с 1-го по 11-е классы.

Глава города отметил, что в Новосибирске широко используется технология восстановления зданий образовательных учреждений 50-60-х годов постройки путём капитального ремонта и реконструкции.

«Когда-то ремонт школ проводился за счет средств городского бюджета, с появлением федеральной программы мы участвуем в ней. Школа реконструируется по областной программе. Ремонт был начат в прошлом году, внутренние отделочные работы проводились и в зимний период. Это было сделано для того, чтобы успеть закончить ремонт к 1 сентября. На более поздний срок будут перенесены работы по улучшению фасада, но это можно сделать и в следующий период, самое главное – подготовить здание к занятиям», — добавил мэр.

Фото Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года 2

Трехэтажное здание школы выполнено в сложной Н-образной форме. Его построили ещё в 1965 году. Капитальный ремонт здания лицея № 159 проводится за счет средств бюджета Новосибирской области при софинансировании городом Новосибирском. Общая сумма затрат составит 265,8 млн рублей. Из них на ремонт направлено 155,3 млн рублей, а на оборудование — 110,5 млн рублей.

На капитальный ремонт здания выделено 100 млн рублей из бюджета Новосибирской области, 55,3 млн рублей — из бюджета Новосибирска.

Фото Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года 3

«Лицей № 159 — это комплекс, состоящий из нескольких зданий. Реорганизация лицея № 159 прошла в форме присоединения школы № 180. Также было присоединено здание бывшего ведомственного детского сада № 215 завода «Восток». В нем располагается центр дополнительного образования. Работать будет прежний коллектив, также планируется привлечение новых кадров. Появится кабинет для занятий с логопедом и рекреационная зона. В 2024 году планируется формирование кванториума — детского технопарка», — рассказала директор МАОУ Лицей № 159 Татьяна Горбачева.

Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории. Планируется устройство асфальтового покрытия, установка спортивной площадки (для сдачи норм ГТО), беговой дорожки и прыжковой ямы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Диана Джафарова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13499
Жители Новосибирска увидят спектакль «Кипящие страсти» с Ниной Усатовой и Андреем Ургантом 15 марта
13193
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
9784
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9611
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9277
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8521
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8403
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска