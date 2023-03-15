Лицей № 159 капитально отремонтируют до 1 сентября 2023 года

Фото: мэрия города Новосибирска

В ходе выездного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ходе капитального ремонта лицея №159 в Заельцовском районе. Его планируется завершить в июле 2023 года, а после в школе смогут учиться 800 детей с 1-го по 11-е классы.

Глава города отметил, что в Новосибирске широко используется технология восстановления зданий образовательных учреждений 50-60-х годов постройки путём капитального ремонта и реконструкции.

«Когда-то ремонт школ проводился за счет средств городского бюджета, с появлением федеральной программы мы участвуем в ней. Школа реконструируется по областной программе. Ремонт был начат в прошлом году, внутренние отделочные работы проводились и в зимний период. Это было сделано для того, чтобы успеть закончить ремонт к 1 сентября. На более поздний срок будут перенесены работы по улучшению фасада, но это можно сделать и в следующий период, самое главное – подготовить здание к занятиям», — добавил мэр.

Трехэтажное здание школы выполнено в сложной Н-образной форме. Его построили ещё в 1965 году. Капитальный ремонт здания лицея № 159 проводится за счет средств бюджета Новосибирской области при софинансировании городом Новосибирском. Общая сумма затрат составит 265,8 млн рублей. Из них на ремонт направлено 155,3 млн рублей, а на оборудование — 110,5 млн рублей.

На капитальный ремонт здания выделено 100 млн рублей из бюджета Новосибирской области, 55,3 млн рублей — из бюджета Новосибирска.

«Лицей № 159 — это комплекс, состоящий из нескольких зданий. Реорганизация лицея № 159 прошла в форме присоединения школы № 180. Также было присоединено здание бывшего ведомственного детского сада № 215 завода «Восток». В нем располагается центр дополнительного образования. Работать будет прежний коллектив, также планируется привлечение новых кадров. Появится кабинет для занятий с логопедом и рекреационная зона. В 2024 году планируется формирование кванториума — детского технопарка», — рассказала директор МАОУ Лицей № 159 Татьяна Горбачева.

Подготовлена проектно-сметная документация на выполнение работ по благоустройству территории. Планируется устройство асфальтового покрытия, установка спортивной площадки (для сдачи норм ГТО), беговой дорожки и прыжковой ямы.