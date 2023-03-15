На обустройство пяти дворов в Новосибирске потратят почти 11 миллионов рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В двух районах Новосибирска благоустроят дворы возле многоэтажек за 11 миллионов рублей.

В Ленинском и Кировском районах Новосибирска обустроят дворы возле пяти жилых многоквартирных домов. По данным госзакупок, администрации муниципалитетов выделят на это 11 миллионов рублей.

За эту сумму подрядчик, принявший заказ, будет обязан проложить или благоустроить пешеходные дорожки и отремонтировать проезды и парковки около пяти домов:

Забалуева, 37

Петухова, 82/2

Зорге, 72

Вертковская, 5/3

Немировича-Данченко, 123

Также во дворах домов Забалуева, 37 и Котовского, 52 оборудуют лоток для водоотвода, а на Петухова, 82/2 полностью создадут устройство водоотведения.

Подрядчик будет обязан выполнять работу в будние дни и прерываться на ночь: в выходные и праздники работать будет нельзя.

Компании, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку на конкурс до 22 марта 2023 года. Заказчик — департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Травников поручил быстрее устранять коммунальные аварии в Новосибирской области. По данным губернатора, объем ремонтных работ на коммунальных сетях ежегодно увеличивается. Так, из бюджета области каждый год на починку теплосетей выделяют более 2,5 миллиарда рублей. Такие средства заложены и в бюджет на 2023 год. Только в Новосибирске объем ремонта коммунальных сетей в 2022 году увеличился в разы. При этом износ теплосетей очень высокий: некоторые участки магистральных труб не чинили с советских времён.