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Обаятельная дама: малышка Матильда стала победителем второй недели «Главного котика Новосибирска 2023»

Фото Обаятельная дама: малышка Матильда стала победителем второй недели «Главного котика Новосибирска 2023»
Фото Обаятельная дама: малышка Матильда стала победителем второй недели «Главного котика Новосибирска 2023»

Фото предоставлены участниками конкурса «Главный котик Новосибирска 2023»

Десятки новых участников появляются в фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» каждую неделю. Народным голосованием была выбрана ещё одна пушистая претендентка на победу.

Голосование среди финалистов «Главного котика-2023» начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова. Победители недели тоже не останутся без подарка: котики получат корм Catland, сертиификаты в зоомагазин «Гав-Гав Маркет», сертификат в интернет-магазин зоотоваров «Главное Хвост!» или наполнитель для кошачьих лотков De Murr от партнёра «Смартек».

На этой неделе в схватке за вкусные лакомства столкнулись две совсем маленькие кошки: Мурка и Матильда. В итоге в финал вырвалась полуторогодовалая Матильда. Серая, ушастая и полосатая любимица публики набрала аж 25 823 голоса.

«Она подкидыш, — пишет хозяин устой финалистки. — Очень обаятельная и притягательная дама, с высоким интеллектом. В общем, чудо природы. Она, как ребёнок: всё понимает, азартная и очень любознательная».

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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