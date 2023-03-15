Палеонтологи обнаружили древнюю морскую рептилию эпохи динозавров

Freepik, authors: 3dsam79

Ученые нашли останки древнего ихтиозавра на арктическом острове Шпицберген.

На западе арктического острова Шпицберген в долине Флауэрс ученые обнаружили 11 сочлененных позвонков ихтиозавра, обитавшего там примерно 250 млн лет назад. Открытие полностью изменило представление о развитии этого вида, пишет RuNews24.ru.

Новые данные опровергают традиционные представления о развитии ихтиозавров: эти животные, по всей видимости, перешли к морскому образу жизни еще до начала великого вымирания. Идея, что наземные рептилии после вымирания морских хищников вторглись в мелководные прибрежные районы и адаптировались к водной среде, не находит подтверждения.

Вероятно, первые морские четвероногие появились до катастрофы, но пережили массовое вымирание, а не просто заняли свободную нишу.

Напомним, в тюменской реке нашли останки редкого животного эпохи мамонтов.