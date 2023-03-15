Поминальная суббота 18 марта 2023: что верующим запрещено делать в Родительский день

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Российские священнослужители предупредили прихожан, что сплетни, распри и злословие, допущенные в особые поминальные дни Великого поста, навлекут неприятности на душу и тело.

Не забыть об умерших

Поминальных родительских дней в Церковном календаре предусмотрено несколько. Три из них выпадают на период самого строгого Великого поста: 11, 18 и 25 марта 2023 года. Эти особые субботы были введены дабы не лишить умерших спасительного представительства святой церкви во время поста, поскольку в будние дни Великого поста в храмах не совершается заупокойных поминовений.

Богоугодные занятия в Родительскую субботу 18 марта 2023 года

К таким относятся посещение храмов с целью поминания усопших из числа своих родных (родителей) и близких. Приветствуются записочки с именами умерших родственников, которые прочтёт во время поминальной службы священник (как их написать, подскажут служители ближайшего православного храма). Лучшее, что можно сделать для памяти своих усопших родственников – это молитва за упокой их души в загробном мире.

Также можно принести в храм постные продукты и вино. Во время богослужения их освятят, а потом раздадут всем желающим. После этого можно отправляться на кладбище (навести порядок на могилках), если погодные условия уже позволяют. Если же снега ещё много, то достаточно устроить поминальный обед дома, собрав за столом своих близких. При этом, блюда должны быть исключительно постными, но с частичным послаблением в виде растительного масла.

Субботние поминальные запреты

Основные из них касаются, конечно, трапезы — запрещено есть мясные и молочные продукты, яйца. Однако даже в монастырях со строгим уставом в эти дни допускается послабление Великого поста и разрешена пища, приготовленная на растительном масле. При этом, шумные застолья с алкоголем крайне нежелательны.

Другой строгий запрет Родительской субботы, 18 марта 2023 года касается поведения – ни в коем случае нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, сплетничать и злословить.

Запретов на физический труд в поминальные субботы нет, хотя подобное мнение бытует в народе. Священнослужители утверждают, что в субботу после посещения храма можно смело работать и заниматься привычными бытовыми делами.