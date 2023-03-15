Предательство будет неожиданным: тревожное предсказание Айзена напугало россиян

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Не раз в истории многострадальной России были случаи предательства. Очередной придётся пережить стране совсем скоро, уверяет чеченский медиум.

Нам не привыкать!

Предательство друзей, союзников и даже побратимов для многотерпимой России – не редкость. Плевали в нашу сторону некоторые государства, которые десятилетиями не брезговали получать дотации из Москвы, забывали и те, кого наша страна спасла от неминуемого разгрома и, возможно, уничтожения. За примерами далеко в историю ходить не надо: в первые года Великой Отечественной войны США и некоторые страны Европы пытались ослабить позиции СССР, а Болгария до последнего не давала Советскому союзу своих солдат на освобождение территорий, захваченных фашистами.

Также можно вспомнить лидера Египта Анвара Садата. Взойдя на трон, некогда принадлежавший фараонам, после смерти большого друга СССР Гамаля Насера, он резко развернул курс египетского корабля в сторону США, хотя колоссальную помощь получал именно от нашей страны.

Что уж говорить об Украине, которая столетиями пользовалась помощью «большого брата», но при этом не единожды предавал его. Из последних событие 1 декабря 1991 года, когда украинские братья большинством голосов фактически решили отказаться от решения Переяславской рады 1654 г. и отделиться от России. О событиях 2014 года и Майдане вообще можно говорить бесконечно.

Почтенный пророк

Предательство – это всегда больно и приготовиться к нему сложно. Но чеченский мессия Айзен, как и многие современные пророки, уверен, что наша страна выдержит и это испытание: ««Подлянка придет оттуда, откуда не ждешь. Чтобы этого не случилось, нам необходимо всем сплотиться воедино», объяснил он. Однако вносит конкретику в эти события он не стал.

Медиум утверждает, что России вновь придётся спасать «весь мир, проклятьем заклеймённый», от катаклизмов и катастроф. По его словам, когда весь мир будет страдать от голода, в нашей стране всё будет спокойно (тенденции уже наметились экономическими кризисами в Европе и других странах мира).

Великая кара

Айзен уверен, что беды, которые цепной реакцией прокатились по всему миру и набирают обороты – это наказание для человечества за его бездуховность и служение материальным ценностям. Потому прорицатель видит выход в очищении разума и сердца (о подобном не раз говорила и Ванга, предупреждаю, что в тяжелые времена выживут только высокодуховные люди).

Особый путь России

Наша страна всегда шла своим путём, пусть и сложным, и объединяла под своей крышей государства и народы. По мнению чеченского пророка, нечто подобное ждёт нашу страну и в ближайшем будущем — именно в России будет построена мировая столица: «Нам, российскому, многонациональному народу суждено спасать человечество. Я это вам истинно говорю», отметил Айзен.

Напомним, 74-летний чеченский прорицатель Айзен Мавсар Адуев, рожденный в Казахской ССР, известен своей деятельностью ещё со времен Советского союза (предсказания прорицателя активно печатали в прессе, а многие его видения сбылись). В 1991-м основал и возглавил политическое движение «Мировой демократический союз» и одноименное печатное издание. В начале 2000-х преподавал философию в Институте управления.

Первые видения пришли к нему в 30 лет и относились к ближайшему будущему России. Ему удалось с большой точностью предсказать смерть матери Терезы и принцессы Дианы, начало чеченского конфликта и смертельную болезнь супруги Михаила Горбачёва, а также скоротечный уход с поста главы страны Бориса Ельцина.