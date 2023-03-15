Призывная кампания 2023: с какого возраста в России забирают в армию, перечень для отсрочки

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Россиян призывного возраста оповестили, что в текущем году под призыв попадают мужчины 1996–2005 годов рождения. При этом им должно исполниться 18 не позднее конца года, а не ранее 1 января 2023 года будет 27 лет. Юридические подробности нового призыва ниже.

Год один – призыва два

Традиционно в нашей стране провидится два призыва в Вооруженные силы за один календарный год: весной и осенью. Министерством обороны РФ планируется начать первый в этом году, весенний призыв на срочную службу с 1 апреля (исключение — жители Крайнего Севера и педагоги, призыв для них начинается на месяц позже — с 1 мая). Он длится три с половиной месяца. Финал призывных мероприятий, как правило, приходится на 15 июля. В этот период военные комиссариаты вручают повестки россиянам в возрасте от 18 до 27 лет в руки и под роспись (по месту жительства, учебы или работы). Изменение сроков допускается только по указу глав государства.

Годен — не годен

Такие категории присваиваются призывникам по результатам медицинских исследований состояния здоровья, пояснили эксперты информационного портала «Военное право». По их словам, не будут признаны годным к воинской службе россияне, имеющие заболевания и определенное состояние здоровья, в частности:

· порок сердца, ишемию, давление выше значений 150 на 90;

· близорукость более минус 6 диоптрий, катаракту, глаукому, отслоение сетчатки;

· хронический отит, полную глухоту;

· грыжу, панкреатит, язву, геморрой;

· хронический энурез;

· сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;

· плоскостопие третьей степени;

· ожирение выше второй степени;

· ВИЧ;

· гепатит;

· туберкулез;

· онкологию;

· психические заболевания;

· заикание, при котором в значительной степени искажается речь.

Отметим, что пройти альтернативную службу можно представителям коренных народов и по религиозным убеждениям.

Временная отсрочка от службы

Её могут получить в 2023 году некоторые граждане РФ:

· студенты вуза и аспирантуры очной формы;

· айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;

· отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;

· воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;

· отцы-одиночки;

· состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;

· ухаживающие за немощными родственниками;

· опекуны престарелых родителей.

Срок пока прежний

Разные слухи бродят вокруг темы увеличения срока службы, но на сегодняшний день доподлинно известно, что срок срочной службы остаётся прежним и составляет 12 месяцев.