Призывная кампания 2023: с какого возраста в России забирают в армию, перечень для отсрочки

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Россиян призывного возраста оповестили, что в текущем году под призыв попадают мужчины 1996–2005 годов рождения. При этом им должно исполниться 18 не позднее конца года, а не ранее 1 января 2023 года будет 27 лет. Юридические подробности нового призыва ниже.
Традиционно в нашей стране провидится два призыва в Вооруженные силы за один календарный год: весной и осенью. Министерством обороны РФ планируется начать первый в этом году, весенний призыв на срочную службу с 1 апреля (исключение — жители Крайнего Севера и педагоги, призыв для них начинается на месяц позже — с 1 мая). Он длится три с половиной месяца. Финал призывных мероприятий, как правило, приходится на 15 июля. В этот период военные комиссариаты вручают повестки россиянам в возрасте от 18 до 27 лет в руки и под роспись (по месту жительства, учебы или работы). Изменение сроков допускается только по указу глав государства.
Такие категории присваиваются призывникам по результатам медицинских исследований состояния здоровья, пояснили эксперты информационного портала «Военное право». По их словам, не будут признаны годным к воинской службе россияне, имеющие заболевания и определенное состояние здоровья, в частности:
· порок сердца, ишемию, давление выше значений 150 на 90;
· близорукость более минус 6 диоптрий, катаракту, глаукому, отслоение сетчатки;
· хронический отит, полную глухоту;
· грыжу, панкреатит, язву, геморрой;
· хронический энурез;
· сколиоз второй степени с деформацией более 11 градусов;
· плоскостопие третьей степени;
· ожирение выше второй степени;
· ВИЧ;
· гепатит;
· туберкулез;
· онкологию;
· психические заболевания;
· заикание, при котором в значительной степени искажается речь.
Отметим, что пройти альтернативную службу можно представителям коренных народов и по религиозным убеждениям.
Её могут получить в 2023 году некоторые граждане РФ:
· студенты вуза и аспирантуры очной формы;
· айтишники — сотрудники компаний, имеющих соответствующую аккредитацию;
· отцы двух и более несовершеннолетних детей, состоящие в браке;
· воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;
· отцы-одиночки;
· состоящие в официальном браке с женщиной, находящейся не менее чем на 26-й неделе беременности;
· ухаживающие за немощными родственниками;
· опекуны престарелых родителей.
Разные слухи бродят вокруг темы увеличения срока службы, но на сегодняшний день доподлинно известно, что срок срочной службы остаётся прежним и составляет 12 месяцев.
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