«Пятёрочка» дарит скидки от 65% на стильные итальянские ножи

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Новая накопительная акция от торговой сети «Пятёрочка» стартует уже 14 марта. при условии накопления электронных наклеек с картой программы лояльности X5 Клуб все гости магазинов могут собрать коллекцию стильных ножей итальянского бренда Pininfarina. Цена ножей начинается от 99 рублей.

Коллекция знаменитого итальянского дизайнерского бюро Pininfarina Kitchen Design воплощает в себе инновации, изысканность, точность, внимание к деталям и стремление к красоте. Уникальный дизайн, форма и материал гарантируют качество этих ножей.

В коллекцию Pininfarina входит шесть ножей для выполнения различных задач на кухне: чистки овощей и фруктов, нарезки мяса, разделки рыбы. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества. Кроме того, в торговой сети можно приобрести подставку для удобного хранения.

Совершая покупки с картой лояльности и накапливая за это электронные наклейки, покупатель повышает шансы купить нужный нож со скидкой.

За каждые 200 рублей в автоматически начисляется одна наклейка. При наличии 40 наклеек скидка на нож составит от 65%, а за 80 наклеек гость получитмаксимальную скидку — нож будет стоить от 99 рублей в зависимости от типа.

Для удобства количество накопленных наклеек печатается на чеке и отображается в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Пятёрочка». Полная стоимость наборов варьируется от 1 699 до 2 999 рублей.

Покупки товаров-партнёров акции, отмеченных на полках в магазинах специальными стопперами, помогают клиентам заработать дополнительные наклейки.

Копить наклейки и приобретать товары со скидками можно с 14 марта по 29 мая 2023 года. Подробная информация об акции, сроках и правилах её проведения — на сайте.