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общество

Сменивший фамилию «айтишник» из Новосибирска переехал в Таиланд

Фото Сменивший фамилию «айтишник» из Новосибирска переехал в Таиланд
Фото Сменивший фамилию «айтишник» из Новосибирска переехал в Таиланд

Pixabay.com

Основатель студии веб-дизайна DARKSITE Никита Раушенбах стал Кристианом Ньюманом и переехал из Новосибирска в Таиланд.

Стать другим человеком житель Новосибирска Никита Раушенбах захотел в 2017 году, потому что мечтал переехать в Европу. Родителям он о своем решении не сообщил, а просто поставил перед свершившимся фактом. О том, как сибиряк решил стать Кристианом пишет издание «АиФ в Новосибирске».

Имя Кристиан Никита выбрал себе, потому оно красиво звучит и именины этого имени — 3 ноября всего за день до его дня рождения. А фамилия Ньюман переводится как «новый человек, что тоже очень символично, учитывая ситуацию.

К слову сказать, оказалось, что в России достаточно просто стать другим человеком. Никита просто собрал необходимые документы и обратился с ними в ЗАГС. К его желанию там отнеслись как обычной процедуре, и спустя месяц Никита Раушенбах получил свидетельство о рождении на имя Кристиана Ньюманома. А еще через две недели новые имя и фамилия уже значились во всех его документах.

Родители, естественно, поначалу не очень обрадовались переменам. Отец, по словам Кристиана, до сих пор называет его Никитой. Но со временем все привыкли и смирились.

В прошлом году Кристиан Ньюман переехал на ПМЖ в Таиланд: решил пожить в тепле, как он сам признается. Там он занимается разработкой веб-сайтов под ключ. Его иностранные клиенты часто удивляются, что русского парня приходится называть английским именем.

О Европе Кристиан больше не мечтает. Он вполне доволен тем, что есть.

Напомним, ранее сообщалось, в каком возрасте новосибирцы чаще всего расторгают браки.

 

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