Смерть на пороге: стало известно, почему воют собаки

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Старые люди убеждены, что собака воет к смерти. Однако эксперты переубеждают их в обратном, называя при этом собачий вой формой общения, подобной вербальному способу передачи информации среди людей.

Типичная история

«Соседский пёс воет крайне редко. Но каждый раз его вой предвещает смерть или кого-то из соседей на улице, или соседской животинки. Воет обычно за день-два до смерти» – обычная история, коих громадьё бродит по всемирной паутине и в народе, рождая домыслы и слухи. Однако профессиональные ветеринары и зоологи точно знают, и их опыт тому подтверждение, что собаки используют звуки, в том числе и вой, для передачи огромного количества информации: от сообщений о боли и страхе до утверждений доминирования и запросов на дружбу, пояснил российский кинолог Александр Смирнов.

Научные причины воя

Самыми распространенными причинами повышенных вокальных изъявлений собаки являются:

· физическая боль (вой напоминает поскуливание, только гораздо более громкое);

· эмоциональный дискомфорт (вой, как способ избавиться от стресса или беспокойства);

· внешние раздражители (завывание полицейских сирен, голоса других животных или определённая музыка, по мнению пса, несёт важную информацию и обязательно требует ответа);

· дефицит внимания (чаще для привлечения внимания человека к захватывающей находке);

· скука и желание общаться (вой, как хороший способ сказать человеку «иди скорее сюда»).

Вековые наблюдения

В современном мире любая информация легко доступна. Наши же предки, в отличие от нас, довольствовались визуальными наблюдениями и анализировали всё происходящее вокруг, в том числе и поведение собак. Так сформировались народные приметы. Некоторые из них объясняют вой собак, как:

· предвестник кончины: если собака воет и начинает рыть землю, то так она может предсказывать скорый уход в мир иной хозяина или кого-то из близких;

· плохие новости: если собака воет ночью и смотрит на входную дверь, то с хозяином может произойти что-то плохое или придут неприятные новости;

· опасность: если собака воет, при этом вплотную подойдя к человеку, то она предупреждает хозяина о приближении опасности;

· тревога за здоровье: если собака беспокойно мечется возле постели хозяина или возле кроватки маленького ребенка, то они могут в скором времени заболеть;

· к переменам: если четвероногий друг воет и катается по земле, то ждите скорых больших перемен;

· перемена погоды: если пес воет на Луну, то вскоре погода испортится.