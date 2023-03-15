Сотрудники ФСБ выстроились вдоль дорог около школы в Краснообске под Новосибирском

Фото: группа «АСТ-54»

В школе Краснообска в Новосибирской области начались антитеррористические учения.

В среду, 15 марта, на дорогах около школы в посёлке Краснообск местные жители заметили сотрудников силовых структур. Фото и видео очевидцы прислали в группу «АСТ-54» Вконтакте.

Оказалось, что это антитеррористические учения: о них ранее сообщала пресс-служба ведомства. Во время учений на территории школы не было детей и подростков, а прохожих заранее просили не поддаваться панике.

Также из-за учений ФСБ в Краснообске не ввели никаких ограничений на движение автомобилей.

Ранее ФСБ назвала заказчиков поджога военкоматов в Новосибирске. Одним из них оказался 23-летний безработный житель областного центра. По данным силовиков, новосибирец по заказу иностранных граждан искал исполнителей для совершения преступления.