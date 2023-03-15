Сотрудники пунктов Wildberries в Новосибирске поддержали забастовку коллег

Nsk.bfm.ru

В Новосибирске сотрудники Wildberries недовольны системой оплаты труда, но закрывать пункты выдачи заказов пока не собираются.

Утром 15 марта 14 ПВЗ закрылись в Чите, еще несколько — в Забайкальском крае. В общей сложности в забастовке участвует порядка 6000 менеджеров Wildberries от Крыма до Сахалина. Они требуют отмены несправедливых, по их мнению, штрафов.

В Новосибирске работники пунктов выдачи заказов интернет-магазина Wildberries заявили, что поддерживают коллег из других городов России, которые объявили забастовку. С сотрудниками компании пообщался журналист издания «BFM-Новосибирск».

Работники трех разных ПВЗ на условиях анонимности заявили, что открыто бастовать боятся из-за угрозы увольнения. Только поэтому пункты выдачи заказов Wildberries в Новосибирске все еще открыты. Но это вовсе не означает, что люди довольны условиями оплаты труда. По словам одного из сотрудников Wildberries, их «зарплата — это полный беспредел». Она зависит от так называемого личного рейтинга. Клиент баллы понизил – зарплата стала меньше. Плюс постоянно вводятся какие-то новые штрафы».

В пресс-службе Wildberries сообщили, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и о забастовках не соответствует действительности.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирские предприниматели пожаловались на необоснованные штрафы от крупного маркетплейса.