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Спрос на услугу сопровождения маломобильных граждан на железнодорожных вокзалах в Новосибирской области вырос на 23% с начала года

Фото Спрос на услугу сопровождения маломобильных граждан на железнодорожных вокзалах в Новосибирской области вырос на 23% с начала года
Фото Спрос на услугу сопровождения маломобильных граждан на железнодорожных вокзалах в Новосибирской области вырос на 23% с начала года

Фото: Густаво Зырянов

На железнодорожных вокзалах Новосибирской области в январе-феврале 2023 года оказана помощь по беспрепятственному перемещению более 900 маломобильным пассажирам. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом услуга пользуется на вокзале Новосибирск-Главный. Здесь за 2 месяца такой помощью воспользовались почти 800 маломобильных пассажиров, что на 19,5% больше чем в январе-феврале 2022 года.

Напомним, что пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется целый перечень бесплатных услуг:

– сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, перроны и платформы, а также здание вокзала, включая кассовые залы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медпункты и другое;

– резервирование парковки для транспортного средства, которое доставляет пассажира;

– оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг (оформление проездных документов, пользование камерой хранения, приобретение товаров и т.д.);

– предоставление на вокзале места для временного пребывания маломобильного пассажира на период ожидания транспортного средства;

– оказание услуг по перемещению багажа;

– оказание помощи при посадке – высадке в поезда дальнего следования.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00 доб.1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней.

 

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Автор:
Диана Джафарова
журналист

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