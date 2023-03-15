В Чите ребенок заразился бруцеллёзом после употребления сметаны и творога

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В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией — бруцеллезом.
В Россельхознадзоре по Забайкальскому краю сообщили, что в Чите впервые за четыре года зафиксировали случай заражения бруцеллезом у ребенка, который поел сметану и творог, пишет ZabNews.
По данным ведомства, ребенок заразился после того, как поел творог и сметану, купленные в поселке Сивяково Читинского района у неизвестного лица. Это первый за четыре года случай инфицирования бруцеллезом в регионе.
Там добавили, что источником инфекции являются домашние животные: крупный рогатый скот, овцы и козы. Выявить бруцеллез можно с помощью лабораторного исследования крови.
Напомним, в Новосибирской области 2-месячный ребенок заразился энцефалитом от козьего молока.
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