В Чите ребенок заразился бруцеллёзом после употребления сметаны и творога

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В Чите ребенок поел сметану и творог, купленные в поселке Сивяково, и заразился опасной инфекцией — бруцеллезом.

В Россельхознадзоре по Забайкальскому краю сообщили, что в Чите впервые за четыре года зафиксировали случай заражения бруцеллезом у ребенка, который поел сметану и творог, пишет ZabNews.

По данным ведомства, ребенок заразился после того, как поел творог и сметану, купленные в поселке Сивяково Читинского района у неизвестного лица. Это первый за четыре года случай инфицирования бруцеллезом в регионе.

Там добавили, что источником инфекции являются домашние животные: крупный рогатый скот, овцы и козы. Выявить бруцеллез можно с помощью лабораторного исследования крови.

Напомним, в Новосибирской области 2-месячный ребенок заразился энцефалитом от козьего молока.