В Новосибирске 11-летяя гимнастка впала в кому из-за неизвестного вируса

Фото: клиника им. Мешалкина

Врачи новосибирской клиники Мешалкина спасли девочку с жизнеугрожающим инфекционно-токсическим шоком.

В Новосибирске в 2018 году 11-летняя гимнастка Маша Н. тяжело заболела неизвестной болезнью. Мама девочки Елена Душкина рассказала в программе "Врачи" на ТВ3, что Маше трудно было даже собираться в школу, но никакой температуры не было.

27 декабря 2018 года они обратились к терапевту, где врачи сделали кардиограмму — пульс был очень высоким, девочку госпитализировали в реанимацию. Медики пытались поставить диагноз, но безуспешно. Через 3 дня ребенку стало хуже, девочка оказалась на пороге клинической комы, её сразу подключили к аппарату ИВЛ и искусственной почке.

31 декабря Елена обратилась за помощью в клинику Мешалкина. Руководитель службы анестезиологии-реанимации Олег Струнин оперативно выехал для оценки состояния ребенка. У юной пациентки наблюдалось снижение сократительной способности сердца, началось кислородное голодание головного мозга, пострадали легкие, печень, почки. Когда Машу привезли в центр Мешлкина, врач Ирина Извекова поставила диагноз и подобрала лечение.

По словам детского врача-инфекциониста, у девочки была генерализованная вирусная инфекция, к которой присоединилась и бактериальная.

«На этом фоне развился септический шок, что привело к острой недостаточности многих органов... То, что она осталась жива, на грани фантастики», — рассказывает Извекова.

В течение трех недель жизнь девочки обеспечивал аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Врачи клиники Мешалкина отметили, что вывести ребенка из тяжелейшего состояния удалось благодаря высоким медицинским технологиям. В мире подобных случаев зарегистрировано около 170.

Команде врачей удалось спасти ребенка. Как отметили в пресс-службе клиники, сейчас девочка живет полноценной жизнью. Она вернулась в спорт, где показывает отличные результаты. Её жизни сейчас ничего не угрожает.



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