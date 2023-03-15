В Новосибирске директор «МЕТРО МИР» Мысик обжаловал штраф на 5,9 млн

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В Кировский районный суд Новосибирска поступила жалоба от адвоката директора «МЕТРО МИР» Александра Мысика: он не согласен с назначенным ранее штрафом почти в 6 миллионов рублей.

7 февраля 2023 года мировой судья Кировского района рассмотрел представление о срыве сроков строительства автодороги к пляжу «Наутилус». За это правонарушение директору «МЕТРО МИР» Александру Мысику был назначен административный штраф в размере 5 960 509 рублей 13 копеек. Однако защита чиновника с этим не согласилась.

«В Кировский районный суд Новосибирска 14.03.2023 поступило дело об административном правонарушении с жалобой защитника на постановление мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района Новосибирска от 07.02.2023, которым должностное лицо привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ», – сообщили в суде.

Адвокаты Александра Мысика требуют отменить постановление в связи с отсутствием самого правонарушения. Напомним, укладкой асфальта дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста подрядчик занялся весной прошлого года и обещал закончить объект в третьей декаде 2022-го.

Сам Александр Мысик с ноября прошлого года находится в СИЗО, и обжаловать его арест у адвокатов не получилось. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве ЛДС. По предварительным подсчётам, там необоснованно затрачены 11 миллионов рублей, а ведущая к ледовому дворцу дорога не соответствует требованиям качества.