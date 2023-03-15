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общество

В Новосибирске мать десятерых детей завела собаку

Фото В Новосибирске мать десятерых детей завела собаку
Фото В Новосибирске мать десятерых детей завела собаку

Фото: Оксана Усова / vk.com

В Новосибирске мать десятерых детей рассказала в личном блоге, что и в их большой семье появился щенок йоркширского терьера.

По словам женщины, решение взять собаку в дом оказалось спонтанным. 5 марта, в день рождения сына Матвея, ей позвонила давняя знакомая и сообщила, что взяла себе щенка, но у её ребенка аллергия на питомца.

«В ходе разговора со знакомой выясняется, что щенок совсем маленький. Я решила его забрать к нам. Сбегала потихоньку, не предупредив никого. Вернулась с новым жителем. Все получили массу положительных эмоций, радости и ошарашенного вида кота Кузи. Щенок занял его домик и стал есть кошачий корм. Кузя в отместку теперь питается кормом для щенков», — написала Оксана Усова в блоге.

Также она добавила, что аллергии на собаку ни у кого не появилось, а кот быстро привык к новому обитателю дома. Питомцы подружились и теперь резвятся по ночам, пытаясь оторвать друг другу хвосты.

Как ранее писал Сиб.фм, мать десяти детей из Новосибирска рассказала о похудении на 55 кг после шоу Малахова.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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