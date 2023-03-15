В Новосибирске начали изымать квартиры у жильцов взорвавшегося дома на Линейной

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Процедура изъятия первых 9 квартир пострадавшего от взрыва газа дома в Новосибирске зарегистрирована в Росреестре.
В Новосибирске муниципалитет изъял первые 9 квартир дома №39 на улице Линейная, который был разрушен в результате взрыва газа. Об этом сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.
Дом был признан аварийным и подлежит сносу. А процедура изъятия, по закону, необходима для того, что собственники разрушенных квартир могли получить компенсацию от государства и купить себе новое жилье. Переход прав собственности в отношении этих квартир Росреестр в Новосибирске зарегистрировал 14 марта.
Напомним, 9 февраля 2023 года в доме №39 на улице Линейной в Новосибирске взорвался газ. 15 человек погибли.
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