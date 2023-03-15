Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске пожаловались на ГАЗель с рекламным баннером на газоне

Фото В Новосибирске пожаловались на ГАЗель с рекламным баннером на газоне
Фото В Новосибирске пожаловались на ГАЗель с рекламным баннером на газоне

Фото: Sah68 / Wikimedia

Жители Новосибирска пожаловались на рекламную «ГАЗель» на газоне.

В Новосибирске заметили стоящую на газоне ГАЗель с рекламным баннером. На машину, нарушающую правила парковки, пожаловались очевидцы в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Автомобиль стоит напротив дома №68 по улице Богдана Хмельницкого, рядом со входом в салон красоты.

Автор публикации обращает внимание, что стоящий автомобиль мешает чистить снег и затрудняет движение других автомобилей, и призывает эвакуировать транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с улиц Новосибирска эвакуировали незаконно припаркованные электросамокаты. Конфликт между кишкеринговыми компаниями, муниципалитетом, общественностью и правоохранительными органами начался весной 2022 года. В мэрии Новосибирска настаивают, чтобы компании по аренде электросамокатов Urent и Woosh вели бизнес честно и платили за пользование городской землей, а вот кикшеринг законные требования администрации начал саботировать.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13106
Родительский день 11 марта 2023: что запрещено делать в поминальную субботу
12716
Нина Усатова и Андрей Ургант представят спектакль «Кипящие страсти» в Новосибирске 15 апреля
9718
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9541
Омский "Авангард" обыграл "Сибирь" в овертайме со счетом 4:3
9202
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
8484
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8101
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска