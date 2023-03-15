В Новосибирске пожаловались на ГАЗель с рекламным баннером на газоне

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Жители Новосибирска пожаловались на рекламную «ГАЗель» на газоне.

В Новосибирске заметили стоящую на газоне ГАЗель с рекламным баннером. На машину, нарушающую правила парковки, пожаловались очевидцы в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Автомобиль стоит напротив дома №68 по улице Богдана Хмельницкого, рядом со входом в салон красоты.

Автор публикации обращает внимание, что стоящий автомобиль мешает чистить снег и затрудняет движение других автомобилей, и призывает эвакуировать транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с улиц Новосибирска эвакуировали незаконно припаркованные электросамокаты. Конфликт между кишкеринговыми компаниями, муниципалитетом, общественностью и правоохранительными органами начался весной 2022 года. В мэрии Новосибирска настаивают, чтобы компании по аренде электросамокатов Urent и Woosh вели бизнес честно и платили за пользование городской землей, а вот кикшеринг законные требования администрации начал саботировать.