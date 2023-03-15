В Новосибирске приговорили пятерых участников дачной потасовки с убийством

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В Новосибирском областном суде поставили точку в уголовном деле о дачном побоище в СНТ «Изумруд», которое закончилось убийством и нападением на полицейского.

События, которые легли в основу уголовного дела, происходили на улице Светлой СНТ «Изумруд» 13 июня 2020 года. Тогда случайный прохожий зашёл во двор домика под номером 88, где находилась компания людей. Визитёра вывели на улицу и избили. Досталось даже случайным прохожим. В ходе потасовки 21-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в грудь другого. Раненого увезли, но позже он скончался в больнице.

На место происшествия прибыла полиция, но в итоге и страж правопорядка получил травму. Уголовное дело против пятерых участников возбудили по нескольким статьям УК РФ – все они попали на скамью подсудимых вместе. В итоге, самое суровое наказание получил стрелок.

«Суд приговорил виновного по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; совершившего преступления, предусмотренные по ч. 1 ст. 318 УК РФ — к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, по ч. 1 ст. 167 УК РФ к обязательным работам, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобожден от наказания; совершивших преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 167 УК РФ — наказание в виде обязательных работ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освобождены от наказания», — сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.