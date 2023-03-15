В Новосибирской области 15 и 16 марта ожидаются магнитные бури

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Метеозависимым жителям Новосибирской области в эти дни необходимо быть более внимательными к своему здоровью.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук, 15 марта около полудня на Новосибирскую область уже обрушилась средняя по мощности магнитная буря. Успокоится солнечный ветер только к вечеру.

Но уже завтра, 16 марта, жители региона вновь почувствуют его влияние. Действие магнитной бури будет ощущаться с раннего утра и до полудня, что может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей.

Слабые возмущения геомагнитного поля земли будут регистрироваться до конца дня. Магнитные бури вызваны солнечным ветром, который как раз в это время достигнет поверхности Земли.

В дни с неблагоприятной геомагнитной обстановкой метеозависимым людям особенно тщательно заботиться о своем здоровье и не переутомляться.

Следующие выбросы солнечного ветра ожидаются 24-25 марта, а 26, 27, 28 и 29 марта Землю накроет сильнейшая магнитная буря, которую почувствуют даже люди, на самочувствие которых погода обычно не влияет.

Напомним, ранее сообщалось, что магнитная буря в Новосибирске продлится несколько дней.