В Новосибирской области с 1 мая изменился порядок доставки пенсий

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С 1 мая 2023 года пенсии жителям Новосибирской области будет доставлять только «Почта России».

Соответствующий закон приняла Госдума РФ. Он касается пенсий, которые выплачиваются наличными. С 1 мая текущего года пенсии жителям страны будет доставлять только «Почта России». Информация об этом появилась на официальном сайте ГД РФ.

По словам председателя Комитета по информполитике ГД РФ Александра Хинштейна, это позволит сократить затраты на доставку пенсий в сельской местности и гарантировать их бесперебойное получение пенсионерам на всей территории России.

В Новосибирской области, по данным на 1 января 2023 года, получателями пенсий являются 808 тыс. человек, из них 596 тыс. — неработающие пенсионеры.

Напомним, ранее сообщалось, что пенсионеры Новосибирска переходят с кнопочных телефонов на смартфоны.