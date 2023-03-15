В Новосибирской области пятый год растёт популярность обучения в колледжах и техникумах

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Задачу по выстраиванию единой системы выявления талантливых детей и профориентации поставил перед специалистами сферы образования Губернатор Андрей Травников.

«Сегодня эти системы дают результат по олимпиадному движению, по повышению престижа обучения в наших колледжах, по повышению процента трудоустройства по специальности. Показатели очень хорошие. В среднем мы в первой десятке по всем направлениям и видам федеральных олимпиад. Средний балл вырос с 3,6 до 3,9 после 9 класса, с 3,8 до 4 с лишним после 11 класса при зачислении на 1 курс СПО — это серьёзная динамика за последние годы», — подчеркнул глава региона.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в регионе создана одна из самых эффективных в стране систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи, непосредственно влияющая на подготовку высококвалифицированных кадров. Деятельность центра «Альтаир» и областного «Кванториума» стоит в основе системы.

Кандидат наук и старший преподаватель СУНЦ НГУ Сергей Седых объяснил, что центр «Альтаир» позволяет максимально сблизить науку и будущие кадры: «В госзадании научных институтов не предполагается работа со школьниками. „Альтаир“ позволяет обеспечить прямой контакт учёных с ребятами. Лаборатории „Альтаира“, оборудованные лучше, чем в „Сириусе“, через сетевые исследовательские проекты и профильные смены помогают профориентировать школьников для осознанного получения высшего образования, привлекать абитуриентов „на правильные факультеты правильных вузов“».

В регионе сформировалась постоянно действующая система профориентационных проектов. В её основе лежит сеть специализированных «губернаторских» классов, 252 центра «Точка роста», пять ИТ-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», три центра политехнического обучения. Создана 51 тысяча новых мест дополнительного образования детей.

За 5 лет количество обучающихся по программам СПО выросло более чем на 16 тысяч человек. Созданы 48 мастерских, что способствует качественной подготовке конкурентоспособных специалистов.

Высокий рейтинг «чистого» трудоустройства говорит о востребованности наших выпускников. Она составляет 82%, а при федеральном целевом показателе — 78%.

Качество подготовки выпускников подтверждается и внешними оценками, в частности — выступлениями на чемпионате «Молодые профессионалы». В 2022 году в рейтинге регионов Новосибирская область заняла пятое место, а до этого четыре года подряд — шестое.

Сегодня непозволительно потерять даже 18% кадров, отметил Андрей Травников. «Мы их учим по специальностям, вкладываемся в материальную базу, и, если они после этого уходят не на наши заводы, а в другие фирмы — это недопустимо». — подчеркнул глава региона.

Также Губернатор добавил, что запрос на развитие дополнительной инфраструктуры средне-специальных образовательных учреждений понятен, но надо подходить к этому реалистично и определить приоритеты. «В числе главных — строительство и приведение в порядок общежитий колледжей и техникумов. Что касается создания новых мест — предлагаю начать с быстрых решений, по аналогии с решением проблемы дефицита школьных мест — за счёт перепрофилирования и реконструкции существующих зданий и помещений», — заключил Андрей Травников.