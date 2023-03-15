«Вторичка» или новостройка: какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

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Когда решающий фактор при выборе квартиры — время и нужно въехать как можно скорее, стоит рассмотреть жилье в сданных новостройках. Один из вариантов готового жилья ассортиментной линейки ГК «Расцветай» — «Расцветай на Обской».

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе — многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры.

«Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию», — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные и шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Расцветай на Обской» — сочетание нескольких оптимальных параметров.

Удобная транспортная доступность, 7 минут на машине до метро «Речной вокзал». Можно дойти пешком за 15 – 20 минут. Остановки общественного транспорта. Михайловская набережная. Прямой выезд на одну из важнейших магистралей Новосибирска — Большевистскую или улицу-дублер Обскую — создает дополнительное удобство для автомобилистов.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережную.

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно.

Интерьерные решения подъездов перекликается с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера можно найти плавность речной волны и прочность природного камня и теплоту дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» — 72,7 кв.м и 87 кв.м. Их планировки продуманы и функциональны — без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать.