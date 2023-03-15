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Жители Искитима требуют отменить строительство исправительного центра для ЗК рядом с жилыми домами

Фото Жители Искитима требуют отменить строительство исправительного центра для ЗК рядом с жилыми домами
Фото Жители Искитима требуют отменить строительство исправительного центра для ЗК рядом с жилыми домами

Pixabay.com

В Искитиме местные жители не хотят соседства с заключенными и боятся за своих детей.

14 марта в Искитиме жители двух крупных жилмассивов Синтез и Молодёжный, а также представители дачных сообществ собрались на сход, чтобы выступить против открытия в этом районе исправительного центра ФСИН. Об этом пишет портал VN.ru.

Полгода назад это заведение собирались строить в северной части города, но тогда жителям удалось отстоять свое право на спокойную и безопасную жизнь. После этого строительство центра решили перенести на южную окраину, на территорию бывшей военизированной части. Однако и там за последние 20 лет успели вырасти два крупных жилых массива, жителям которых тоже подобная инициатива не по душе.

Хотя центр будет построен более чем в ста метрах от жилых домов, людей это не успокаивает. Они опасаются за своих детей и не хотят жить по соседству с ЗК. Тем более, что эти районы и без того нельзя назвать благополучными: автобусы ходят редко, улицы не освещены, на дачах бесчинствуют мародеры и пр.

Депутаты горсовета Елена Гладышева, Владислав Адов, Александр Козаченко и Виталий Пустотин, приехавшие на встречу с местными жителям, поддержали их недовольство. Они тоже не сидят на месте. Уже провели встречу с главой города, написали обращение на имя губернатора региона Андрея Травникова и депутатов ГД РФ от Новосибирской области. В ближайшее время слушания по этой теме пройдут в горсовете.

Но пока людям везде отвечают одинаково: «вопрос обсуждается». А потому они боятся, что все, как всегда, власти решат «втихушку». Мнения народа никто не спросит.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Искитима возмутили расходы властей на ремонт и развлечения.

 

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