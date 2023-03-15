Зоозащитники рассказали историю спасения истощенной и хромой собаки в Новосибирске

Фото предоставлены героиней публикации.

Истощённую и хромую собаку спасают зоозащитники в Новосибирске.

9 марта в Новосибирске зоозащитница Ирина нашла на улице хромого пса. О том, как она пытается спасти бездомное животное, девушка рассказала «МК в Новосибирске».

По словам девушки, пёс был один на парковке около станции скорой помощи на улице Семьи Шамшиных, 42. Он не наступал на левую заднюю лапу, а при прикосновении к ней начинал скулить.

При обследовании врачи обнаружили перелом шейки бедра и сильный болевой синдром. Без срочной операции молодая немецкая овчарка может лишиться лапы.

Ирина уже собрала средства на лечение пса, и пока ему не нашелся новый хозяин, назвала его Малышом.

«Назначили приём на 17 марта, так как тянуть нельзя, иначе собака может остаться инвалидом. Малыш контактный, умный, нежный и ласковый. Когда я ухожу, всегда переживает, что останется одна. Она очень нуждается в любви!», — рассказывает зоозащитница.

До приёма Малыш каждый день получает обезболивающие, а гуляет 2 раза в день, утром и вечером. Пока он передвигается на трёх лапах.

Ирина пытается найти Малышу нового хозяина: расклеивает объявления и публикует посты в городских группах Вконтакте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что зоозащитники спасли запертую в печи собаку в Новосибирске. Собака Маняша жила в печке. Выход наружу хозяева заблокировали мусором и бутылками.