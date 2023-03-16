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Каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака

Фото Каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака
Фото Каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака

Pixabay.com

Психологи твердят, что мужчины ищут женщин, похожих на маму (внешне или внутренне), сексологи уверяют, что кавалеры выбирают дам по внешности («любят» глазами), астрологи пришли к выводу, что сильный пол интуитивно ищет своих зодиакальных близнецов (подобное тянется к подобному).

Без сомнений, в голове каждого мужчины сложен образ идеальной женщины. Астрологи уверены, что он формируется под воздействием планет и созвездий, под которыми родился человек, а у каждого знака Зодиака существуют свои личные предпочтения, пояснила российский нейроастролог Анна Андросова.

Мужчина-ОВЕН

Такой самец никогда не обратит внимания на «серую мышку», ведь самка его мечты – яркая, эффектная и ухоженная девушка. Кроме того, она должна обладать такими качествами, как активность и целеустремлённость и буквально излучать позитив и энергию.

Мужчина-ТЕЛЕЦ

Легкомысленные глупышки совсем не во вкусе представителей это знака Зодиакального круга. Рядом с собой он грезит видеть преданную и смелую единомышленницу, а также умную и надёжную хозяйку его дома.

Мужчина-БЛИЗНЕЦЫ

Завоеватель по жизни, такой мужчина ищет женщину-загадку (лучше со «звёздочкой»). Ему с лёгкостью очарует женщина, способная на недосказанность и таинственность в образе.

Мужчина-РАК

Хозяйственность, красота и богатый духовный мир – такой набор женских качеств понравится «звездным» Ракам. Если вы к тому же способны стать волевым поводырём его жизни – это станет залогом долгой и счастливой совместной жизни с ним.

Мужчина-ЛЕВ

Львы и сами яркие мужчины, и предпочитают таких же женщин, которые выгодно выделяются из толпы. При этом, представителям такого знака Зодиака, женская внешность не важна, их «цепляет» способ себя преподнести.

Фото Каких женщин выбирают мужчины разных знаков Зодиака 2

Мужчина-ДЕВА

Только комплект из деловой хватки, амбициозности и силы воли привлечёт мужчину этого знака Зодиака. Если дама занимает высокую должность и положение в обществе, то она идеальна спутница жизни в понимании представителя этого знака.

Мужчина-ВЕСЫ

Такие мужчины при выборе будущей супруги ориентируются на мнение своих близких. Для начала претендентка должна очаровать его друзей своими внешними данными, умом и сообразительностью.

Мужчина-СКОРПИОН

Изящная, стильная и умная девушка без труда очарует этого зодиакального и сложносочинённого самца. Но чтобы Скорпион глубоко и по-настоящему полюбил женщину, придётся держать его на расстоянии какое-то время.

Мужчина-СТРЕЛЕЦ

Идеал такого мужчины – красивая и лёгкая на подъём девушка. Наличие острого женского ума вовсе не принципиально для Стрельца. Он выбирает женщин попроще, им важнее лёгкий нрав и немного детская непосредственность.

Мужчина-КОЗЕРОГ

Такой кавалер спит и видит рядом с собой очень сильную женщину, желательно обладающую высоким социальным статусом. Его легко очаруют такие женские качества, как манера держаться в обществе, непоколебимость и рациональность.

Мужчина-ВОДОЛЕЙ

Представителю этого знака Зодиака нужна попутчица со схожими интересами, согласная разделить все его «причуды» вплоть до покорения Эвереста. А ещё Водолею нужна женская лояльность и терпение, при помощи которых женщина спокойно вынесет его суточные отлучки из дома.

Мужчина-РЫБЫ

Если вам не сложно вслух восхищаться качествами мужчины и постоянно делать ему комплименты, то вы – идеальная пара для представителя этого знака. Его идеальная женщина должна прислушиваться к нему и безраздельно доверять.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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