Спасение от старости: это аптечное масло останавливает возрастные изменения

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Кому же не хочется отсрочить старость? А ведь всё в наших руках и в ... маслах-помощниках в борьбе за молодость и красоту.

Старость подкралась незаметно

Согласно многолетним медицинским наблюдениям, уже с 25-35-летнего возраста у человеческой кожи начинает замедляться обновление рогового слоя, резко сокращается скорость образования коллагена (фибриллярный белок, обеспечивающий её прочность и эластичность) и эластина (белок, который способствует регенерации и восстановлению клеток кожи), Также в этот период начинают появляться первые морщины под глазами, могут также начать проявляться первые пигментные пятна, начинают накапливаться дефекты кожи (пятна от угрей, растяжки, шрамы).

Причины такого раннего старения самые что ни на есть простые:

· нездоровый образ жизни и питания;

· обезвоживание кожи;

· привычка щурить глаза, морщить лоб и хмурить брови;

· генетика.

Отсрочить возраст

Чтобы отложить приближение старости необязательно стараться выглядеть моложе своих лет, уверяют российские косметологи. Они рекомендуют стремиться выглядеть хорошо в своём возрасте и сделать упор на ежедневный домашний уход за кожей. Первым помощником в этом, по мнению опытных экспертов в области косметологии, являются различные масла.

Волшебное масло

Чтобы вам не пришлось терять время на практические испытания действия разных масел на кожу, профессиональные косметологи уже отыскали то самое волшебное масло для кожи. Оно универсальное и подходит для любого типа кожи в силу своей легкой текстуры. Впитывается в кожу легко и не составляет жирного блеска, как другие его сородичи.

Речь идёт о персиковом масле, насыщенном жирными кислотами и витаминами группы В, а также А (ретинол). Такой состав и помогает не просто улучшить общее состояние кожи лица, но и справиться с мелкой сеточкой морщин в уголках глаз и губ.

Применять его в домашних условиях легко – достаточно каждый вечер наносить его тонким слоем на хорошо очищенное лицо и спокойно отправляться в постель. Уже через пару-тройку дней можно заметить первые результаты. Также персиковое масло можно добавлять в домашние маски для лица. Рецепт ниже.

Домашняя маска от морщин на основе персикового масла

В этой антивозрастной маске персиковое масло является базовым. В комплексе с другими ингредиентами оно даёт потрясающий омолаживающий эффект:

· персикового масла — 15 капель,

· касторового масла — 10 капель,

· эфирного масла сандала — 2-3 капли.

Состав наносим по массажным линиям сначала поглаживая, затем вбивая подушечками пальцев и разглаживая морщинки по массажным линиям. Оставляем на 15-30 минут, остатки удаляем сухой салфеткой. Применяем дважды в неделю курсом до полутора месяцев.