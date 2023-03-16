Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске областная больница не прекращала прием беременных

Фото В Новосибирске областная больница не прекращала прием беременных
Фото В Новосибирске областная больница не прекращала прием беременных

Pixabay.com

В Новосибирске в областной больнице принимают всех беременных пациенток, кроме жительниц трех районов города.

В пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы опровергли информацию о приостановке приема будущих мам. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

В клинике отметили, что прием беременных женщин ведется в плановом порядке. Однако беременные с угрозой преждевременных родов на сроке менее 34 недель из Ленинского, Кировского районов и с левого берега Советского района теперь переведены в Городской перинатальный центр.

15 марта на портале «Электронная демократия» появился соответствующий приказ министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Перераспределение потоков произведено в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в акушерских стационарах.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирская областная больница заплатит за ошибку водителя «скорой».

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
Новосибирская областная клиническая больница
Беременность
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

10091
В Новосибирске сфера общепита в 2022 году показала рекордные темпы роста
9650
Под Новосибирском открылся новый детсад в селе Толмачёво
9342
Мать погибшего в ДТП трехлетнего мальчика умерла в больнице Новосибирска
8729
В Новосибирск придёт похолодание до -11 градусов
8185
В Новосибирске жители составили рейтинг худших поликлиник города в 2GIS
7761
В Новосибирске при пожарах с начала года погибли 19 человек
7618
В клинической больнице «РЖД-Медицина» в Новосибирске запущен новый аппарат МРТ, за год поступило более 100 единиц новой медтехники