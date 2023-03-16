В Новосибирске областная больница не прекращала прием беременных

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В Новосибирске в областной больнице принимают всех беременных пациенток, кроме жительниц трех районов города.

В пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы опровергли информацию о приостановке приема будущих мам. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

В клинике отметили, что прием беременных женщин ведется в плановом порядке. Однако беременные с угрозой преждевременных родов на сроке менее 34 недель из Ленинского, Кировского районов и с левого берега Советского района теперь переведены в Городской перинатальный центр.

15 марта на портале «Электронная демократия» появился соответствующий приказ министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова. Перераспределение потоков произведено в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в акушерских стационарах.

Напомним, ранее сообщалось, что Новосибирская областная больница заплатит за ошибку водителя «скорой».