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проиcшествия

В Новосибирске сгорел автомобиль на улице Холодильная

Фото: группа "АСТ-54" в ВК

В Новосибирске пожарным пришлось тушить вспыхнувший возле магазина автомобиль.

В Заельцовском районе Новосибирска вечером 14 мая вспыхнул автомобиль. Видео инцидента сняли подписчики группы «АСТ-54» в ВК.

Пожар произошел в 18.00 на улице Холодильная, рядом с кафе "Солнечный ветер". Отмечается, то пожарные быстро отреагировали на вызов и уже через пять минут были на месте.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, в Новосибирске загорелась иномарка на Гусинобродском шоссе и кроссовер — на улице Высоцкого.

#Новосибирская область #пожар
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