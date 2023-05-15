В Новосибирске сгорел автомобиль на улице Холодильная

В Новосибирске пожарным пришлось тушить вспыхнувший возле магазина автомобиль.

В Заельцовском районе Новосибирска вечером 14 мая вспыхнул автомобиль. Видео инцидента сняли подписчики группы «АСТ-54» в ВК.

Пожар произошел в 18.00 на улице Холодильная, рядом с кафе "Солнечный ветер". Отмечается, то пожарные быстро отреагировали на вызов и уже через пять минут были на месте.

О причинах возгорания не сообщается.

Напомним, в Новосибирске загорелась иномарка на Гусинобродском шоссе и кроссовер — на улице Высоцкого.