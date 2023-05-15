Ангел-хранитель: Снежа стала десятой победительницей недели «Главного котика 2023»

Финал фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023» уже близко. На этой неделе стало известно имя десятой победительницы. Чисто-белая Снежа покорила читателей Сиб.фм и набрала 1323 лайка.

Маленькая белоснежная кошечка Снежа стала настоящим ангелом-хранителем для своих хозяев. Она была взята из приюта «Кошкино Лукошко» в декабре 2017 года. «В 2017 году у нас скоропостижно скончался кот Тимоша. Инсульт. Прожил счастливую жизнь длинной в 16 лет. Мы очень его любили. Конечно, мы сильно горевали и в итоге решили найти подобного кота», — рассказывает хозяйка Снежи.

Она долго искала нового питомца на разных порталах, но ничего не находила, пока не увидела маленькую белую кошечку с голубыми глазами на сайте потеряшек.

«На меня смотрел маленький белый котёнок с голубыми глазами. И меня перещёлкнуло. Я позвонила, котёнок находился в приюте на карантине. Мне ответили, что могу его забрать через несколько дней. И вот этот день настал! К нам приехала волонтёр и привезла Снежу, подарки. Посмотрела, в каких условиях будет жить питомец. Мы составили договор. Она рассказала, что работник приюта утром шёл на работу мимо мусорных контейнеров и услышал писк. В коробке, заклеенной скотчем, обнаружил двух котят: белого и рыженького с белой спинкой. Они сильно замёрзли. Так и оказались в приюте», — делится хозяйка.

Сейчас Снежа уже больше пяти лет живет с семьей и радует её своей привередливостью в еде и безупречным поведением. Она не пакостит в доме, не рвёт диваны и обои, а любит целоваться и расчёсываться. Снежа также является помощницей на кухне и любит наблюдать за происходящим на улице. Она очень боится домофона, но всегда радуется, когда приходят гости.

«Снежка помогла нам справиться с депрессией, у нас появилась забота. Снежка — это белоснежный ангел с голубыми глазами, как небо. У неё даже есть крылышки!» — отмечает хозяйка.

Снежа стала не только любимицей своей семьи, но и настоящим символом добра и заботы о бездомных животных. Она состоит в кошачьих группах в социальных сетях и уже стала победителем десятой недели нашего фотоконкурса. Если она выиграет в финале, то приз годового запаса корма хозяева отправят в приют «Кошкино Лукошко».

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.