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общество

Ангел-хранитель: Снежа стала десятой победительницей недели «Главного котика 2023»

Фото предоставлены участниками фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023»

Финал фотоконкурса «Главный котик Новосибирска 2023» уже близко. На этой неделе стало известно имя десятой победительницы. Чисто-белая Снежа покорила читателей Сиб.фм и набрала 1323 лайка.

Маленькая белоснежная кошечка Снежа стала настоящим ангелом-хранителем для своих хозяев. Она была взята из приюта «Кошкино Лукошко» в декабре 2017 года. «В 2017 году у нас скоропостижно скончался кот Тимоша. Инсульт. Прожил счастливую жизнь длинной в 16 лет. Мы очень его любили. Конечно, мы сильно горевали и в итоге решили найти подобного кота», — рассказывает хозяйка Снежи.

Она долго искала нового питомца на разных порталах, но ничего не находила, пока не увидела маленькую белую кошечку с голубыми глазами на сайте потеряшек.

Фото Ангел-хранитель: Снежа стала десятой победительницей недели «Главного котика 2023» 2

«На меня смотрел маленький белый котёнок с голубыми глазами. И меня перещёлкнуло. Я позвонила, котёнок находился в приюте на карантине. Мне ответили, что могу его забрать через несколько дней. И вот этот день настал! К нам приехала волонтёр и привезла Снежу, подарки. Посмотрела, в каких условиях будет жить питомец. Мы составили договор. Она рассказала, что работник приюта утром шёл на работу мимо мусорных контейнеров и услышал писк. В коробке, заклеенной скотчем, обнаружил двух котят: белого и рыженького с белой спинкой. Они сильно замёрзли. Так и оказались в приюте», — делится хозяйка.

Фото Ангел-хранитель: Снежа стала десятой победительницей недели «Главного котика 2023» 3

Сейчас Снежа уже больше пяти лет живет с семьей и радует её своей привередливостью в еде и безупречным поведением. Она не пакостит в доме, не рвёт диваны и обои, а любит целоваться и расчёсываться. Снежа также является помощницей на кухне и любит наблюдать за происходящим на улице. Она очень боится домофона, но всегда радуется, когда приходят гости.

«Снежка помогла нам справиться с депрессией, у нас появилась забота. Снежка — это белоснежный ангел с голубыми глазами, как небо. У неё даже есть крылышки!» — отмечает хозяйка.

Фото Ангел-хранитель: Снежа стала десятой победительницей недели «Главного котика 2023» 4

Снежа стала не только любимицей своей семьи, но и настоящим символом добра и заботы о бездомных животных. Она состоит в кошачьих группах в социальных сетях и уже стала победителем десятой недели нашего фотоконкурса. Если она выиграет в финале, то приз годового запаса корма хозяева отправят в приют «Кошкино Лукошко».

В фотоконкурсе «Главный котик Новосибирска 2023» участвует уже более полутора тысяч питомцев. Голосование среди финалистов начнётся 24 мая и продлится одну неделю. Призом самому милому питомцу Новосибирска станет годовой запас корма Catland от генерального спонсора — компания Алейскзернопродукт имени Старовойтова.

Познакомиться с пушистиками, которые будут соревноваться за победу в 2023 году, можно по ссылке на странице конкурса.

#Главный котик Новосибирска
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Диана Джафарова
журналист

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