Это поразительно: названа идеальная длина ног у женщин

Стремление женщин к идеальным формам – неистребима. Лидирующую позицию в этом вопросе гармоничных пропорций тела занимает длина ног.

Весь секрет и вся суть идеальных ног не в их длине, а в пропорциональности относительно тела. Согласитесь, крайне несуразно будут смотреться длиннющие, пусть и стройные, ноги на коротком туловище или наоборот. Потому медики считают, что правильная (здоровая и гармоничная) длина ног полностью зависит от роста. Они уверяют, что идеальная длина ног составляет половину роста плюс несколько сантиметров. Многое здесь зависит от того, широкая у человека кость или тонкая:

· широкая кость: ноги на 2–4 сантиметра длиннее половины роста (51–53% от роста);

· нормальная кость: длина ног равна половине роста и еще 4–6 сантиметров сверху (52–54% от роста);

· тонкая кость: ноги должны быть равны половине роста и еще 6–9 сантиметров (53–55% от роста).

Для тех, кто уже бросился измерять свои параметры, хотим напомнить, что длина ног измеряется от выступа бедренной кости до пола.

Следующим анатомическим правилом идеальных ног являются пресловутые четыре просвета:

1 — между ступнями и лодыжками,

2 — под коленями,

3 — между коленями и бедрами,

4 — между пахом и бедрами.

Отметим, что «окошко» над коленом в нижней части бедра должно быть самым узким.

Немаловажное значение для идеальных ног имеет и ширина бёдер (кстати, мужчины подсознательно оценивают не длину ног, а именно бёдра – с природной точки зрения это показатель качественного деторождения):

· при росте 161–165 сантиметров правильная окружность бедра — 53–54 сантиметра;

· при росте 166–170 окружность бедра равна 55–57 сантиметров;

· при росте 171–175 окружность бедра должна быть 57–58 сантиметров.

Будьте внимательны — окружность одного бедра, а не охват двух бедер!

А вот по мнению большинства мужчин, которое они неоднократно высказывают в опросах, первое на что они смотрят (в народе говорят, пялятся) – на икры и колени. По их высказываниям, слишком накачанная икра — это плохо, но дряблая, желейная — еще хуже. Что касается коленей, то и врачи и мужчины единодушны: хорошие и красивые колени – это маленькие, округлые, аккуратные, без выступов по бокам (коленная чашечка должна находиться на одинаковом расстоянии от верхней и нижней части ноги, посередине между верхней частью бедра и ступней).

Довершают картину идеальных ног немаловажные нюансы: ровные ступни (вогнутая, удлиненная и тонкая ступня), розовые пяточки (округлая и слегка выступающая из-под ахиллова сухожилия) и аккуратные пальчики (не искривлены некачественной обувью и лежат свободно, один рядом с другим).