Иностранные контрактники смогут получить российское гражданство в упрощённом порядке

Иностранные контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий права иностранных граждан, заключивших в период проведения специальной военной операции контракты на прохождение военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год, на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.

Нововведения были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. Указ президента от 30 сентября 2022 года "О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы" получил поправки, касающиеся получения гражданства членами семей этой категории граждан.

Подпункт "а" указа был изменен и теперь гласит, что в упрощенном порядке за получением гражданства вправе обратиться "иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях на срок один год".

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