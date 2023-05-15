Искусственный интеллект: работать на Быстринском ГОКе стало безопаснее

На Быстринском ГОКе введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система контроля использования средств индивидуальной защиты. Она функционирует на основе искусственного интеллекта и позволяет не только фиксировать нарушение, но и идентифицировать сотрудников благодаря использованию модуля Face ID – биометрической технологии распознавания лица.

Внедрением системы занимались специалисты отдела информационных технологий Быстринского ГОКа и команда ИТ «Норникеля».

Сегодня система синхронизирована с камерами, которые установлены на участке дробления и измельчения обогатительной фабрики, технологическом участке, участке сушки и отгрузки готовой продукции, а также в центральных ремонтно-механических мастерских. Наблюдение ведётся в режиме 24/7.

«Проект удалось реализовать в полном объеме и в кратчайшие сроки, даже несмотря на сложною ситуацию с поставками зарубежного ИТ-оборудования в РФ, благодаря эффективной и слаженной работы нашей команды» - рассказал руководитель сервисной линии развития и поддержки сервисов производственного инжиниринга Игорь Бронецкий.

Быстринский ГОК – крупнейшее горнодобывающее предприятие Забайкальского края. Комбинат добывает и перерабатывает руду Быстринского полиметаллического месторождения открытым способом и производит медный, железорудный и золотосодержащий концентраты. Это современное производство, на котором используется новейшее оборудование, применяются передовые технологии. В приоритете у Быстринского — конструктивная промышленная политика, эффективность и безопасность производства, решение экологических задач.

По словам Сергея Чащина, начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности, на производстве непрерывно контролируется наличие спецодежды, защитной каски с обязательным применением подбородочного ремня, защитных очков и других СИЗ, отсутствие которых недопустимо в зоне обязательного их использования. В настоящее время проводится обучение системы для распознавания и фиксации применения работниками страховочной привязи при выполнении работ на высоте.

«Если работник нарушит правила применения средств индивидуальной защиты, система сформирует карточку нарушения и направит её на рассмотрение линейному руководителю. Он примет решение в отношении сотрудника в зависимости от конкретной ситуации. Далее карточка попадает на финальное рассмотрение координатору от отдела ОТиПБ. После утверждения решения руководитель в обязательном порядке проводит поведенческий аудит безопасности с работником», — рассказал Сергей Чащин.

Он подчеркнул, что технология призвана помочь обезопасить работу на производственных объектах, предотвратить несчастные случаи, сберечь жизнь и здоровье сотрудников.

Мастер участка сушки и отгрузки готовой продукции Олег Ряховский отметил, что камеры, действительно, дисциплинируют работников.

«У сотрудника формируется привычка надевать все обязательные на участке СИЗы при входе на производственный объект, даже если он собирается провести внутри всего пару минут», — сказал он.

«Решение по видеоаналитике СИЗ – собственная разработка команды ИТ «Норникеля» – уже функционирует в ряде предприятий Заполярного филиала и на Кольской ГМК. Однако модуль идентификации сотрудника по его лицу, так называемый Face ID, впервые интегрирован на площадке Быстринского ГОКа. Несмотря на все технические сложности, мы успешно адаптировали решение по распознаванию лиц к нашей платформе, и пилотные результаты уже показали высокую эффективность. Благодарю команду за сплочённую и организованную работу!», – рассказал Александр Крупин, начальник управления по цифровым технологиям «Норникеля».