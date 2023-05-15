Исследовать инфраструктуру Арктики стало проще: что известно об уникальном оборудовании

Мост через реку Норильская – ключевая транспортная артерия для всего Норильского промышленного района. Ежедневно по нему передвигаются тысячи людей; для обеспечения производственного плана Норникель круглосуточно и бесперебойно перевозит сотни тонн грузов – как по автомобильным, так и по железнодорожным путям. Шестипролётный мост на семи опорах, длиной 38 м и шириной 8 м, отмечен в сборнике ЮНЕСКО как «самый северный в мире из больших мостов за 69 параллелью».

Чтобы обеспечить надёжность эксплуатации моста, специалисты Центра диагностики Заполярного филиала компании проводят специальные исследования: на расстоянии фиксируют амплитуду движения металлоконструкций моста, оценивая уровень вибрации. Мониторинг ведут с помощью специального оборудования фирмы RDI. В компактном чёрном чемоданчике собрано всё, чтобы визуализировать любые виброперемещения, невидимые человеческому глазу, усилить их и оценить: где, в каких местах конструкции имеются проблемы. Прибор уникальный. В России всего три комплекта. Два из них в распоряжении Норникеля.

«Съемка производится при помощи видеокамер в широком разрешении: от 1 300 до 29 000 кадров в секунду, — поясняет директор Центра диагностики Заполярного филиала Павел Слипец. — Далее происходит расшифровка изображения. Каждая точка, каждый пиксель по сути это датчик вибрации. То есть в любой точке этого изображения можно измерить уровень колебания, частоту, величину и скорость перемещений».

«Мы продолжаем внедрять инновационные технологии в производственную деятельность Центра диагностики, которые позволяют осуществлять мониторинг состояния активов без физического контакта и остановки технологического процесса», — отметил директор департамента эффективности и надежности промышленных активов Заполярного филиала Андрей Акулинкин.

Результаты мониторинга используются для оценки фактической работы конструкций пролетных строений моста. Подобная техническая диагностика проводится и на других предприятиях Норильского дивизиона. В основном, мониторинг ведут классическими методами с применением виброанализаторов и виброметров. Но если нужны более детальные измерения, специалисты достают свои чёрные чемоданчики.

«Норникель» уделяет особое внимание развитию инструментальной диагностики промышленных активов компании, как одному из основных направлений перехода к проактивному управлению надежностью», — резюмировал заместитель директора ЗФ по управлению промышленными активами Максим Котельников.