Малоэтажный сегмент и ИЖС в Новосибирске имеют все предпосылки для роста

Новосибирская область отстает по развитию ИЖС от большинства регионов страны.

Квартиры в новостройках города по данным ЦИАН Аналитики стоят дороже домов в Новосибирске и пригородах, согласно информации за апрель 2023 года. По расчетам портала МИР КВАРТИР за последние 3 года срок накопления на дом в Новосибирской области сократился, хотя в целом коэффициент доступности недвижимости уменьшился, говорит независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Поэтому малоэтажные дома сегодня по сравнению с 2018 – 2019 годами недооценены, считает он. В последних опросах ВЦИОМ растет доля инвесторов, считающих приобретение земельного участка удачным вложением денег, а покупка недвижимости в последние 20 лет всегда лидирует в списке самых надежных способов сохранения средств, уточнил Николаев.

«Постановления Правительства РФ направлены на поддержку ИЖС, это единственный сегмент ипотечного кредитования, который вырос в прошлом году на 300%. Общая стоимость домов в Новосибирске увеличилась за 2 года больше, чем на 30%. А цена квадратного метра выросла еще значительнее, поскольку по данным АН ЦИАН средняя площадь дома уменьшилась на 14%», — говорит эксперт.

Малоэтажное строительство и ИЖС смещается в пригороды Новосибирска, так как внутри мегаполиса сложно обеспечить приватность частного жилья, подытожил Николаев.

Напомним, в Новосибирске замедляется рост строительных заделов.