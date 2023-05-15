Мэр Новосибирска Локоть предложил открыть в городе генконсульство КНР

Анатолий Локоть обсудил сотрудничество Китая и Новосибирской области.

Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Цуй Шаочунь возглавил делегацию Китайской Народной Республики, которая встретилась с представителями Новосибирска. Об этом в своём телеграм-канале в понедельник сообщил мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

На встрече было обсуждено расширение сотрудничества между городами-побратимами Новосибирска, Мяньяна и Шэньяна в области торговли, культуры, туризма и образования.

Одним из ключевых предложений главы Новосибирска была идея открытия в городе Генерального консульства КНР. В настоящее время представительства КНР в России расположены только в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

По словам главы Новосибирска, в этом году городу исполняется 130 лет, и китайская делегация приглашена на празднование юбилея. В свою очередь, представители КНР предложили организовать фотовыставку и кинофестиваль в Новосибирске, посвященные современному Китаю.

Напомним, космонавт Анна Кикина прибудет в Новосибирск на День города в 2023 году.