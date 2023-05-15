На банковском рынке появилась услуга платного продления льготного периода для держателей кредитных карт

Согласно опросам клиентов, которые регулярно проводят кредитные учреждения, более половины держателей кредиток заинтересованы в продлении льготного периода. Идя навстречу таким клиентам, банки начинают вводить продление грейс-периода за небольшую плату. В частности, недавно о такой услуге объявил банк «Открытие».

На продление льготного периода могут рассчитывать все вне зависимости от суммы долга и времени использования карты. Удобнее всего это продление сделать в мобильном приложении или обратившись в кол-центр кредитного учреждения. Но стоит учесть, что услуга платная, а повторное продление льготного периода возможно только после полного погашения задолженности.

Прямых аналогов такого варианта увеличения льготного периода на российском банковском рынке нет. Тем не менее, некоторые банки выпускали кредитную карту, грейс-период, которой мог быть дольше в зависимости от суммы трат. При этом беспроцентный срок для погашения кредита такая карта определяла самостоятельно.