Наркодилера из Новосибирской области осудят за попытку продать 3 килограмма веществ

В Новосибирской области дело о продавце 3 килограммов наркотиков рассмотрят в суде.

В Новосибирской области заместитель прокурора Михаил Аскеров утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном сбыте наркотических средств в отношении жителя поселка Краснообск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Обвиняемый предположительно купил 3 кг наркотиков для продажи. Он был задержан в момент попытки расфасовки товара на более мелкие партии. В его жилище также было найдено большое количество наркотиков, приготовленных к сбыту.

«25.08.2022 обвиняемый перечислил неустановленному лицу денежные средства, после чего с помощью полученных через сеть Интернет GPS-координат нашел в районе р.п. Краснообск тайник с синтетическим наркотическим средством массой около 3 килограмм, которое планировал расфасовать на более мелкие партии в целях дальнейшего сбыта, однако был задержан на месте преступления сотрудниками УФСБ России по области», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения.